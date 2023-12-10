В этот раз на своей странице в Instagram жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук разместила видео с церемонии вручения Общенациональной премии "Золотые руки", состоявшейся накануне в Киеве.

Анна Саливанчук получила награду "Лучшая драматическая актриса года" и решила посвятить ее своему погибшему коллеге, известному украинскому актеру Василию Кухарскому, который с первых дней полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ, но в сентябре получил тяжелое ранение и ушел из жизни 7 декабря.

"Герои не умирают! Сегодня мы прощаемся с Васей Кухарским-нашим Героем. Он был подлинным патриотом своей страны и отдал свою жизнь за ее свободу. Низкий поклон тебе, дорогой 🙏🏻 с первого дня войны я знала, что ты будешь одним из первых, кто пойдет добровольцем 🙏🏻 Ты талантливый актер, прекрасный друг, муж и отец. Лети, друг! Светлая память!", – написала Анна Саливанчук под видео.

На сцене Анна Саливанчук эмоционально зачитала стихотворение, посвятив его Василию Кухарскому и его маме. Также актриса поддержала жену погибшего героя, кинорежиссерку и сценаристку Наталью Гордий-Кухарскую: "Сочувствие всем родным и близким🙏🏻 Наталья, держись🙏🏻".

В комментариях Анну Саливанчук поддержали другие украинские знаменитости:

"Анечка, поздравляю с наградой 🤍 Это заслуженно 🙏🏻 Вечная память и уважение Василию 😔", – написала актриса Наталья Денисенко.

"Заслуженная награда! Невероятно сильно! Браво!", – поддержал актрису Павел Зибров.

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