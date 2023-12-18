Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова вирішила відреагувати на хейт у свій бік. Дружина зірки опублікувала кілька сторіс, присвятивши хейтерці.

"Примітивна та нецікава", - написала лаконічно жінка.

"Тьху ти", - відповіла Катя на першому сторіс.

"Ваш зірковий час, Ольга Батьківна. Цікаво, чи підійшли б ви в житті і сказали б таке в обличчя людині? - Написала на наступній сторіс Репяхова і прикріпила фото хейтери.

Днями Катя Репяхова поділилася фотосетом, який і став причиною хейту. Зірка так само залишила філософський підпис під публікацією.

"Дехто думає, що щось можна зробити, хтось думає, що ні. І вони обидва мають рацію, тому що один діятиме, а інший ні.

Все, що для нас цінне у цьому світі, побудоване та створене діючими людьми. Люди, котрі це просто робили. Встигаючі люди знають, що ніщо не є таким вирішальним, як дія», - написала Репяхова.

Додамо, що Катя - успішна блогерка, яка вийшла заміж за музиканта Віктора Павлика, незважаючи на різницю у віці майже у 30 років. У Репяхової вже народився первісток - син Михайло. Якщо для Каті це перша дитина, то для Віктора четверта від четвертої дружини. Маля має деякі проблеми зі здоров'ям, про що активно ділиться Катя.

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