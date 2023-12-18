Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова решила отреагировать на хейт в свою сторону. Супруга звезды опубликовала несколько сторис, посвятив хейтерке.

"Примитивная и неинтересная", - написала лаконично женщина.

"Тьфу ты", - ответила Катя на первом сторис.

"Ваше звездное время, Ольга Батьковна. Интересно, подошли ли бы вы в жизни и сказали бы такое в лицо человеку?", - написала на следующей сторис Репяхова и прикрепила фото хейтеры.

Стоит отметить, что на днях Катя Репяхова поделилась фотосетом, который и стал причиной хейта. Звезда такой же оставила философскую подпись под публикацией.

"Кое-кто думает, что что-то можно сделать, кто-то думает, что нет. И они оба будут правы, потому что один будет действовать, а другой нет.

Все, что для нас ценно в этом мире, построено и создано действующими людьми. Люди, которые это просто делали. Успевающие люди знают, что ничто не является таким решающим, как действие", - написала Репяхова.

Добавим, что Катя - успешная блогерка, которая вышла замуж за музыканта Виктора Павлика несмотря на разницу в возрасте почти в 30 лет. У Репяховой уже родился первенец - сын Михаил. Если для Кати это первый ребенок, то для Виктора четвертый от четвертой жены. Малыш имеет некоторые проблемы со здоровьем, о чем делится активно Катя.

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