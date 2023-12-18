Співачка Надя Дорофєєва показала, який подарунок отримала від Михайла Лебіги. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Пацан сказав, пацан зробив. Повага та любов”, - написала Надя Дорофєєва.

Як можна помітити, Надя отримала коробку із сюрпризом. У ній був порцеляновий графин у вигляді рибки, який у багатьох українців стояв у "стінках", а останнім часом став героєм мемів. Як виявилося, Мишко пообіцяв Наді подарувати такий графин після вірусного відео, де випускник випив із такої ємності.

Варто зазначити, Надя Дорофєєва – успішна українська співачка. А нещодавно артистка приєдналася до збору на дрони ЗСУ з блогером Михайлом Лебігом, Вадимом Кириленком, Еріком Йе, гуртом DOBRYVA артистка переробила свій хіт "Кохаю, але не зовсім" і вже презентувала відео до кавера.

"Ми швидко зібрали лям і вирішили продовжити наш збір. Тепер хочемо зібрати два та придбати 100 дронів!”, - зізналася Надя Дорофєєва під публікацією каверу.

А до цього артистка розповідала про завершення 13-го сезону "Голос країни". Зірка звернулася до своїх фаворитів у публікації, яку зробила Інстаграм.

"Дякую всій своїй команді – я вами так сильно пишаюся! І обіймаю всіх, хто не дійшов до фіналу, тому що для мене головний показник – як ви далі скористаєтеся цим корисним досвідом”, - написала артистка.

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