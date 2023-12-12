Готовить Дантеса научила мама, пишет Politeka.net.

В итоге Дантес всегда знал, как понравится родителям своих подруг.

В юности Дантес мог прийти в гости к подруге, приготовить запеканку и даже помыть после себя посуду. Естественно, родители девочек были от такого юноши в восторге.

Но Дантес знает не только рецепт запеканок, но и котлет.

Этим рецептом Дантес поделился на своем YouTube-канале и для него понадобятся такие ингредиенты: 400 грамм филе индейки; 1,5 ст. л. ложки муки;1 ст. л. манки; 2 ст. л. сметаны; 1 ч л. горчицы; 2 яйца, а также любимые специи соль по вкусу.

Способ приготовления котлет из индейки по рецепту Дантеса элементарнейший. Мясо филе мелко рубим, добавляем все ингредиенты и перемешиваем.

Далее ставим на несколько часов в холодильник. По словам Дантеса, смесь для будущих котлет можно оставить в холодильнике даже на целую ночь.

Достав фарш из холодильника, выкладываем котлеты ложкой на противень, который необходимо застелить пергаментом.

Запекаем котлеты в духовке.

Отметим, что котлеты из индейки в духовке полезнее жареных на сковороде — при запекании не используется ни капли масла. Котлеты получаются мягкие, пышные и очень вкусные.

Такие котлеты Дантес, в частности, готовил для своей бывшей жены Нади Дорофеевой.

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