Український шоумен Володимир Дантес висловив свою думку щодо повернення Даші Кацуріної та її двох дітей назад до України з Варшави, де вони перебували на початку воєнних дій. Дантес наголосив, що для них вирішальним фактором стало відчуття труднощів знаходження на відстані від батьківщини в період воєнних дій.
"Але, будь ласка, не кажіть, наскільки вам там важко. Не має значення, наскільки важко там, тому що ви не усвідомлюєте, наскільки складно тут, і як важко стримувати емоції та гнів стосовно тих, хто там.
Я хочу сказати всім, що краще жити в умовах війни разом із сім'єю, ніж окремо”, - поділився Дантес, натякаючи на колег, які часто хваляться своїм життям за межами країни і при цьому заявляють, як їм там важко та сумно жити. Це викликає у Дантеса подив, адже в Україні залишається багато громадян, а українські захисники ціною життя намагаються звільнити землі від окупантів.
Варто зазначити, що Володимир Дантес - успішний український співак. Зірка був одружений з артисткою Надою Дорофєєвою, але пара минулого року вирішила заявити про розлучення. Після цього стало відомо, що Дорофєєва пішла до друга сім'ї, а Володимир його колишній дружині. А нещодавно артист розповів про свої проблеми в Інстаграмі.
"І необхідно говорити та говорити про свої проблеми, про щасливі моменти, про все, щоб залишатися здоровими людьми", - написав Дантес.
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