Дантес наголосив, що головним мотивом для цього рішення стало відчуття труднощів знаходження на відстані від батьківщини.

Український шоумен Володимир Дантес висловив свою думку щодо повернення Даші Кацуріної та її двох дітей назад до України з Варшави, де вони перебували на початку воєнних дій. Дантес наголосив, що для них вирішальним фактором стало відчуття труднощів знаходження на відстані від батьківщини в період воєнних дій.

"Але, будь ласка, не кажіть, наскільки вам там важко. Не має значення, наскільки важко там, тому що ви не усвідомлюєте, наскільки складно тут, і як важко стримувати емоції та гнів стосовно тих, хто там.

Я хочу сказати всім, що краще жити в умовах війни разом із сім'єю, ніж окремо”, - поділився Дантес, натякаючи на колег, які часто хваляться своїм життям за межами країни і при цьому заявляють, як їм там важко та сумно жити. Це викликає у Дантеса подив, адже в Україні залишається багато громадян, а українські захисники ціною життя намагаються звільнити землі від окупантів.

Варто зазначити, що Володимир Дантес - успішний український співак. Зірка був одружений з артисткою Надою Дорофєєвою, але пара минулого року вирішила заявити про розлучення. Після цього стало відомо, що Дорофєєва пішла до друга сім'ї, а Володимир його колишній дружині. А нещодавно артист розповів про свої проблеми в Інстаграмі.

"І необхідно говорити та говорити про свої проблеми, про щасливі моменти, про все, щоб залишатися здоровими людьми", - написав Дантес.

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