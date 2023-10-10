Владимир Дантес решил рассказать о своем брате с семьей, которые сейчас находятся в Израиле.

Украинский певец Владимир Дантес рассказал о своем брате, который оказался в Израиле во время нападения ХАМАСа. Об этом звезда поделился в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Не был в социальных сетях, ибо то, что происходит в мире - сплошной ад. Мой брат, его жена, их сын в Израиле. Но с ними все хорошо", - рассказал Владимир Дантес.

"Я не выходил все это время в социальные сети ибо то, что происходит в мире и в Израиле, мне очень сильно болит. У меня там сейчас находится брат, жена и ребенок - и это сплошной ужас. Я не представляю, я не могу найти ответы на эти вопросы... Я умоляю и хочу, я не знаю, кого умолять, чтобы это все скорее закончилось и чтобы мои близкие были живыми и здоровыми. Но знаете, на этом все еще не закончилось", - добавил звезда.

Артист также решил поговорить об эмпатии в мире. Ведь он не понимает все эти кардинальные осуждения, а есть и те, кто вообще радуются, что война в Израиле отвлекает от войны в Украине.

"Вопрос об эмпатии к миру. И к нашему обществу так само. Маленький пример, вообще обычный, но...", - подытожил Дантес.

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