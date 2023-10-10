Украинский певец Владимир Дантес рассказал о своем брате, который оказался в Израиле во время нападения ХАМАСа. Об этом звезда поделился в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
"Не был в социальных сетях, ибо то, что происходит в мире - сплошной ад. Мой брат, его жена, их сын в Израиле. Но с ними все хорошо", - рассказал Владимир Дантес.
"Я не выходил все это время в социальные сети ибо то, что происходит в мире и в Израиле, мне очень сильно болит. У меня там сейчас находится брат, жена и ребенок - и это сплошной ужас. Я не представляю, я не могу найти ответы на эти вопросы... Я умоляю и хочу, я не знаю, кого умолять, чтобы это все скорее закончилось и чтобы мои близкие были живыми и здоровыми. Но знаете, на этом все еще не закончилось", - добавил звезда.
Артист также решил поговорить об эмпатии в мире. Ведь он не понимает все эти кардинальные осуждения, а есть и те, кто вообще радуются, что война в Израиле отвлекает от войны в Украине.
"Вопрос об эмпатии к миру. И к нашему обществу так само. Маленький пример, вообще обычный, но...", - подытожил Дантес.
Последние новости Украины:
Напомним, Владимир Дантес огорошил изменениями после болезни
Также Politeka сообщала, что расстроенный Дантес обратился к украинцам
А еще Politeka писала, что Владимир Дантес серьезно заболел и обратился к украинцам с важным сообщением