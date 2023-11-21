Украинский шоумен Владимир Дантес высказал свое мнение относительно возвращения Даши Кацуриной и ее двух детей обратно в Украину из Варшавы, где они находились в начале военных действий. Дантес подчеркнул, что для них решающим фактором стало ощущение трудности нахождения на расстоянии от родины в период военных действий.
"Но, пожалуйста, не говорите, насколько вам там трудно. Неважно, насколько трудно там, потому что вы не осознаете, насколько сложно здесь, и как трудно сдерживать эмоции и гнев по отношению к тем, кто там.
Я хочу сказать всем, что лучше жить в условиях войны вместе с семьей, чем отдельно", - поделился Дантес, намекая на коллег, которые часто хвалятся своей жизнью за пределами страны и при этом заявляют, как им там трудно и грустно жить. Это вызывает у Дантеса недоумение, ведь в Украине остается множество граждан, а украинские защитники ценой жизни пытаются освободить земли от оккупантов.
Стоит отметить, Владимир Дантес - успешный украинский певец. Звезда был женат на артистке Наде Дорофеевой, но пара в прошлом году решила заявить о разводе. После этого стало извесно, что Дорофеева ушла к другу семьи, а Владимир его бывшей жене. А недавно артист рассказал о своих проблемах в Инстаграм.
"И необходимо говорить и говорить о своих проблемах, о счастливых моментах, обо всем, чтобы оставаться здоровыми людьми", - написал Дантес.
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