Тренер «Голос країни» Надя Дорофеева после скандального развода и очередной свадьбы снова удивила.

Надя Дорофеева, ставшая в "Голос країни" звездной наставницей, создала новый союз. Но уже не семейный, а творческий.

Дорофеева и известный блоггер Лебигович решили вместе собрать деньги в помощь ВСУ.

«Пришла пора доставать из шкафа зимние куртки и находить в этих куртках гривны, потому что мы запускаем сбор на лям! На деньги купим 50 fpv дронов для 47 ОМБР, 113 ОМБР и 80 ОМБР…» - рассказала Дорофеева на своей странице в Инстаграм.

А вот на странице Лебиговича в Инстаграме появилось интересное фото, на котором блоггер в объятиях тренера «Голос країни».

«Мам, знакомься – это Надя, я ее люблю и она будет жить с нами!» , – подписал кадр с Дорофеевой Лебигович.

«Додо и Леле»,

«Кто это такая? Бывшая Дантеса?,

«Она его любила, но не совсем», «Кацурин тоже будет с вами?»,

«Будут маленькие Лебигнята»,

«Надя Лебигович»,

«Только по старой традиции должен отдать Кацурину свою новую девушку и тогда забирай Надю»,

«Надежда Лебигеева»,

«Нельзя просто так взять и увести Надю. Ты должен ее выменять у Кацурина. Так это работает» ,

"Кацурину пора ревновать" , - шутят пользователи соцсетей, вспоминая недавний развод тренера «Голос країни».

Напомним, что новым мужем Нади Дорофеевой стал ресторатор Михаил Кацурин. А новой девушкой экс-мужа Дорофеевой Владимира Дантеса стала бывшая жена Кацурина – Даша.

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