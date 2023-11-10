В списке участников нацотбора на «Евровидение-2024» оказались участницы «Голос країни-13» и выпускные сезоны других сезонов.

После "Голос країни" на сцену "Евровидения-2024" метят STASYA, Julia Belei и ANKA (Анна Корченова), пишет Politeka.net.

Кроме того, в список участников нацотбора Евровидение-2024 попали и выпускники других сезонов, в частности INGRET, TESLENKO и YAKTAK.

Зрители Голос країни, увидев знакомые лица, предполагают, что в финал нацотбора на Евровидение-2024 попадет STASYA из команды Ивана Клименко на "Голос страны-13".

Напомним, что во время участия STASYA в «Голос країни» за нее болело много зрителей, но многим и не нравился ее стиль исполнения.

«Два сильных участницы голоса, которые должны были быть в финале. А прошла безголосая Стася»,

«Я их очень поздравляю! Особенно Стасю»,

«Могу поспорить, что поедет эта с косами. И будем снова иметь мотив калуша или го а» , - отмечают зрители «Голос страны», комментируя лонглист участников нацотбора «Евровидение-2024».

Также в лонглист нацотбора на Евровидение-2024 попала артистка KRYLATA (Анастасия Завадская), которая покоряла "Голос діти" еще в 2015 году.

За прошедшие 8 лет артистка выросла как вокалистка, начала петь сольно и написала много песен. За ее спиной также немало конкурсов, концертов и выступлений.

Есть в лонглисте и NAHABA – украинская группа, в которой один из участников коллектива, Андрей Науменко, участвовал в "Голос країни 11", где развернул кресла Нади Дорофеевой и Олега Винника.

Еще один бывший участник «Голос країни» в списке тех, кто хочет попасть на «Евровидение-2024» – TESLENKO (Александр Тесленко). Он участвовал в конкурсе два раза - в 9 и 11 сезонах. Тогда артист так и не попал к тренеру, к которому так хотел, а именно к Тине Кароль.

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