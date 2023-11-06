Новий сезон «Голос країни» зі зрозумілих причин зтикнувся з критикою деяких глядачів, пише Politeka.net.
Мовляв, розважальне шоу не на часі, країна воює і треба витрачати гроші на ЗСУ, а не на розважальний контент. Тоді в команді «Голос країни» відповіли на критику, що гроші не з держбюджету.
Усі витрати на себе взяла польська сторона.
«… І я скажу, що цей проєкт відбувається, як і казав президент України, за підтримки європейських партнерів. Саме так ми знімаємо "Голос країни"», - казав продюсер «Голос країни» Володимир Завадюк.
Нагадаємо, що і зйомки «Голос країни» відбувались не у Києві, на у Польщі.
Свою думку стосовно шоу «Голос країни» у розпал війни тепер висловив і переможець – Михайло Панчишин.
«Я б не сказав, що воно розважальне. Ми зробили добру справу. Гроші з голосування пішли на благодійність», - зазначив Михайло Панчишин в інтерв’ю BBC.
Також переможець «Голос країни» підкреслив, що кубок, який він виграв, буде розіграно, а кошти підуть на благодійність.
«Я думаю, це блага ціль, а не розважання людей. Ми прославляли українську культуру», - зазначив Панчишин.
Нагадаємо, розіграш кубку «Голос країни» відбудеться вже 7 листопада. Розіграш відбудеться серед тих людей, які за правилами, озвученими командою «Голос країни» донатили на ЗСУ.
Кошти за розіграш кубку будуть спрямовані на адресну підтримку наших військових, а саме підрозділу Михайла Панчишина «Бойові бобри».
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