Переможець «Голос країни» Панчишин відповів глядачам, які висловлюввали критичні думки щодо телевізійних шоу під час війни.

Новий сезон «Голос країни» зі зрозумілих причин зтикнувся з критикою деяких глядачів, пише Politeka.net.

Мовляв, розважальне шоу не на часі, країна воює і треба витрачати гроші на ЗСУ, а не на розважальний контент. Тоді в команді «Голос країни» відповіли на критику, що гроші не з держбюджету.

Усі витрати на себе взяла польська сторона.

«… І я скажу, що цей проєкт відбувається, як і казав президент України, за підтримки європейських партнерів. Саме так ми знімаємо "Голос країни"», - казав продюсер «Голос країни» Володимир Завадюк.

Нагадаємо, що і зйомки «Голос країни» відбувались не у Києві, на у Польщі.

Свою думку стосовно шоу «Голос країни» у розпал війни тепер висловив і переможець – Михайло Панчишин.

«Я б не сказав, що воно розважальне. Ми зробили добру справу. Гроші з голосування пішли на благодійність», - зазначив Михайло Панчишин в інтерв’ю BBC.

Також переможець «Голос країни» підкреслив, що кубок, який він виграв, буде розіграно, а кошти підуть на благодійність.

«Я думаю, це блага ціль, а не розважання людей. Ми прославляли українську культуру», - зазначив Панчишин.

Нагадаємо, розіграш кубку «Голос країни» відбудеться вже 7 листопада. Розіграш відбудеться серед тих людей, які за правилами, озвученими командою «Голос країни» донатили на ЗСУ.

Кошти за розіграш кубку будуть спрямовані на адресну підтримку наших військових, а саме підрозділу Михайла Панчишина «Бойові бобри».

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