Переможець «Голос країни-13» Михайло Панчишин отримав пораненням і з того час його життя змінилося остаточно.

Переможець «Голос країни» Михайло Панчишин після повномасштабного вторгнення вступив до лав київської ТрО та ЗСУ, брав участь у звільненні Ірпеня та Бучі.

Згодом Михайло Панчишин у боях за Бахмут потрапив під 48-годинне бомбардування міста, опинився в оточенні.

«Ворог воює дуже підло, адже я особисто бачив фосфорні боєприпаси у Бахмуті. Тоді ми зайшли в саме пекло: сім днів безперервного обстрілу. Під час боїв я отримав контузію, в мене були постійні струси голови від вибухової хвилі. Я втрачав свідомість, потім бачив, як виносили тіла наших бійців…», - розповідав Михайло Панчишин.

Тоді майбутній переможець «Голос країни», опинившись у ворожому кільці, думав, що, якщо він вибереться живим, то зробить так, щоб про цей бій не забув ніхто.

«Щоб не забули хлопців, які полягли за нашу свободу. Після того я написав альбом з восьми пісень, які були складені з реальних історій. Деякі тексти написали хлопці з передової», - казав Михайло Панчишин на «Голос країни».

Під час бойових дій Михайло Панчишин отримав контузію, частково втратив слух і був комісований за станом здоров’я.

Михайло Панчишин каже, що бувало і таке, що раптово відключається слух.

«У мене є постійний такий фоновий біль. Перший час, перші пів року після контузії бувало таке, що пишу музику - і раптово відключається слух. Буває таке, що говорю, а мій голос супроводжується свистом в голові», - розповів Панчишин в інтерв’ю ВВС.

А під час бігу переможець «Голос країни» може знепритомніти. Коли Панчишин різко стає – відчуває, як в голові починає колоти.

Зараз, каже Михайло Панчишин, він почувається вже краще, став повільнішим і стриманішим.

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