Переможний кубок «Голос країни» не залишиться у Михайла Панчишина, який цього сезону здобув перемогу.

Новим власником кубка «Голос країни» тепер може стати будь-хто, пише Politeka.net. Але для цього треба виконати кілька умов. Як розповіли в команді «Голос країни», необхідно зробити донат від 50 гривень.

«Переходьте за закріпленим посиланням в сторіз або в описі профілю на сторінках «Голосу країни», «1+1», «Сніданку з 1+1» та робіть донат від 50 гривень; ставте «+» у коментарях після кожного донату (що більше донатів, то більше шансів на перемогу); обов'язково збережіть скріншот/квитанцію про оплату», - розповідають в «Голос країни».

Розіграш кубку переможця «Голос країни» відбудеться вже 7 листопада. Він буде рандомним серед усіх учасників.

«Зібрані кошти буде спрямовано на підтримку ЗСУ, а саме – на гуманітарні потреби підрозділу Михайла Панчишина «Бойові Бобри», - розповіли в «Голос країни».

У тринадцятому сезоні «Голос країни» переміг 25-річний ветеран Михайло Панчишин. Багато хто з глядачіів пам’ятають його ще до «Голос» - Панчишин був переможцем талант-шоу «Х-Фактор».

Тоді Михайло Панчишин отримав 1 млн грн, студійний запис та створення кліпу першої пісні (спеціально написаної для нього), а також тривалу ротацію на одній з радіостанцій.

Михайло Панчишин відмовився від сольної кар'єри, на користь гурту Ptashkin.

У березні 2022-го року Михайло Панчишин відклав мікрофон і став на захист України у лавах київської тероборони.

У боях Михайло Панчишин отримав важку контузію, частково втратив слух і був комісований за станом здоров’я.

«Колись командир мені сказав: «Мішань, зроби так, щоб про нас не забули». Для мене це було найголовніше… Я – ветеран війни. Я не прийшов сюди показати, який я крутий співак. Я прийшов сюди славити наших ЗСУ», – казав Михайло Панчишин на сцені «Голос країни».

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