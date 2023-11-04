Победитель «Голос країни-13» Михаил Панчишин получил ранением и с тех пор его жизнь изменилась окончательно.

Победитель «Голос страны» Михаил Панчишин после полномасштабного вторжения вступил в ряды киевской ТРО и ВСУ, участвовал в освобождении Ирпеня и Бучи.

Впоследствии Михаил Панчишин в боях за Бахмут попал под 48-часовую бомбардировку города, оказался в окружении.

«Враг воюет очень подло, ведь я лично видел фосфорные боеприпасы в Бахмуте. Тогда мы вошли в ад: семь дней непрерывного обстрела. Во время боев я получил контузию, у меня были постоянные сотрясения головы от взрывной волны. Я терял сознание, потом видел, как уносили тела наших бойцов…», - рассказывал Михаил Панчишин.

Тогда будущий победитель «Голос страны», оказавшись во вражеском кольце, думал, что если он выберется живым, то сделает так, чтобы об этом бое не забыл никто.

«Чтобы не забыли ребят, павших за нашу свободу. После того я написал альбом из восьми песен, составленных из реальных историй. Некоторые тексты написали ребята с передовой», – говорил Михаил Панчишин на «Голос країни».

В ходе боевых действий Михаил Панчишин получил контузию, частично потерял слух и был комиссован по состоянию здоровья.

Михаил Панчишин говорит, что бывало и такое, что внезапно отключается слух.

«У меня есть постоянная такая фоновая боль. Первое время, первые полгода после контузии бывало такое, что пишу музыку – и внезапно отключается слух. Бывает такое, что говорю, а мой голос сопровождается свистом в голове», – рассказал Панчишин в интервью BBC.

А во время бега победитель «Голос країни» может потерять сознание. Когда Панчишин резко встает – чувствует, как в голове начинает колоть.

Сейчас, говорит Михаил Панчишин, он чувствует себя лучше, стал медленнее и сдержаннее.

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