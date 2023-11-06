Победитель «Голос страны» Панчишин ответил зрителям, которые высказывали критические мнения по поводу телевизионных шоу во время войны.

Новый сезон «Голос країни» по понятным причинам столкнулся с критикой некоторых зрителей, пишет Politeka.net.

Мол, развлекательное шоу не ко времени, страна воюет и нужно тратить деньги на ВСУ, а не на развлекательный контент. Тогда в команде "Голос країни" ответили на критику, что деньги не из госбюджета.

Все расходы взяла польская сторона.

«… И я скажу, что этот проект проходит, как и говорил президент Украины, при поддержке европейских партнеров. Именно так мы снимаем Голос країни», - говорил продюсер «Голос країни» Владимир Завадюк.

Напомним, что и съемки «Голос країни» проходили не в Киеве, а в Польше.

Свое мнение по поводу шоу «Голос країни» в разгар войны теперь высказал и победитель – Михаил Панчишин.

«Я бы не сказал, что оно развлекательное. Мы сделали хорошее дело. Деньги с голосования пошли на благотворительность», - отметил Михаил Панчишин в интервью BBC .

Также победитель «Голос країни» подчеркнул, что кубок будет разыгран, а средства пойдут на благотворительность.

«Я думаю, это благая цель, а не развлечение людей. Мы прославляли украинскую культуру», – отметил Панчишин.

Напомним, розыгрыш кубка "Голос країни" состоится уже 7 ноября. Розыгрыш состоится среди людей, которые по правилам, озвученным командой «Голос країни», донатили на ВСУ.

Средства за розыгрыш кубка будут направлены в адресную поддержку наших военных, а именно подразделения Михаила Панчишина «Боевые бобры».

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