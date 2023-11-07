Переможець «Голос країни» Михайло Панчишин, не дивлячись на молодий вік, встиг пройти справжнє пекло і, повернувшись, відшукати те, що його врятує.

Переможець «Голос країни» Михайло Панишин у 25 років є ветераном, який служив у ЗСУ і отримав поранення в боях під Бахмутом.

Михайло Панчишин отримав контузію, частково втративши слух.

«… Наші позиції обстрілювали сім днів, потім росіяни почали штурмувати. Ми прийняли 14-годинний бій. По нам летіло все підряд: кулі, міни, гранати, працював танк і обстрілював ворожий вертоліт. Після якогось з цих снарядів я знепритомнів, хлопці мене почали відкачувати…», - згадував Михайло Панчишин.

Тоді, як розповідав майбутній переможець «Голос країни», давав собі обіцянку знову набрати музичний гурт.

Саме музика і врятувала Панчишина після повернення з фронту і звільнення від військової служби за станом здоров’я. Стала його терапією.

Переможець «Голос країни» зізнається, що йому було погано – його хлопці їдуть на харківський напрямок, а він лежить.

«Так сіро було, нічого не хотілося. Музика мене витягла», - зазнався переможець «Голос країни» в інтерв’ю ВВС.

За словами переможця «Голос країни», він отримав також допомогу у реабілітаційному центрі у Миргороді.

«Але коли виходиш звідти, то трошечки тебе перекошує від побаченого. Коли ти потрапляєш у цивільне життя, треба вже якось самому знаходити, ловити моменти щастя», - розповів переможець «Голос країни».

Нагадаємо, що Михайло Панчишин відмовився від кубку «Голос країни» - його розіграють, а гроші підуть на допомогу ЗСУ.

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