Продюсер «Голос країни» емоційно висловився про Росію і людей, яких колись вважав своїми друзями.

Продюсер «Голос країни» Володимир Завадюк на своїй сторінці в Інстаграм опублікував фото з Одеського національного художнього музею, який потрапив під ракетну атаку ворога минулої ночі.

Продюсер «Голос країни» зазначив, що ця світлина є відповіддю на питання, чоу він ненавидить сусідню терористичну державу.

«Горіть в пеклі. Особливо ті колишні друзі, яких я знаю. І які там досі», - зазначив продюсер «Голос країни».

Додамо, раніше стало відомо, що внаслідок нової атаки по Одесі вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, що віднесено до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Постраждали 8 людей - їм надано медичну допомогу.

Згодом стало відомо, що експонати Одеського національного художнього музею не мають значних пошкоджень після ракетної атаки.

Більшу частину колекції евакуювали заздалегідь, або розмістили у сховищі.

"Значних уражень картин не відбулося. Ті пошкодження, які є — це запилення. Є вірогідність, що є пошкодження однієї картини. Але ми подивимось по актам, можливо, вони були до цього", - повідомила директорка музею.

Нагадаємо, у цьому сезоні «Голос країни» брали участь тільки українці. Ані російських пісень, ані композицій російською мовою глядачіі нарешті не почули.

«Цей сезон відрізняється тим, що у ньому беруть участь лише українці. На сліпих прослуховуваннях у нас був учасник із Куби, у якого мама українка. Він досконало вивчив мову та співає україномовні пісні. Цього сезону будуть герої, які багато років живуть за кордоном і весь цей час демонструють нашу культуру всьому світу, до того ж будуть вокалісти, які не виїжджали за кордон під час повномасштабного вторгнення», - розповідав зокрема ведучий «Голос країни» Юрій Горбунов.

У свою чергу творці нового сезону "Голос країни" закликали виконавців, які хочуть прийняти участь у новому сезоні, не надсилати на кастинг пісні російською мовою. Мовляв, навіть не будуть розглядаться.

Нагадаємо, що перемогу у "Голос країни-13" здобув 25-річний ветеран Михайло Панчишин. Вд свого кубку він відмовився - його розіграють, а всі зібрані кошти підуть на ЗСУ.

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