Продюсер «Голос країни» Владимир Завадюк на своей странице в Инстаграм опубликовал фото из Одесского национального художественного музея, попавшего под ракетную атаку врага минувшей ночью.

Продюсер «Голос країни» отметил, что это фотоо являются ответом на вопрос, почему он ненавидит соседнее террористическое государство.

«Горите в аду. Особенно те бывшие друзья, которых я знаю. И какие там до сих пор», - отметил продюсер «Голос країни».

Добавим, ранее стало известно, что в результате новой атаки по Одессе взрывной волной повреждено несколько многоэтажных жилых домов, музей в исторической части города, отнесенный ко Всемирному наследию ЮНЕСКО.

Пострадали 8 человек – им оказана медицинская помощь.

Впоследствии стало известно, что экспонаты Одесского национального художественного музея не получили значительных повреждений после ракетной атаки.

Большую часть коллекции эвакуировали заранее или разместили в хранилище.

"Значительных повреждений картин не произошло. Те повреждения, которые есть - это опыление. Есть вероятность, что есть повреждения одной картины. Но мы посмотрим по актам, возможно, они были до этого", - сообщила директор музея.

Напомним, в этом сезоне «Голос країни» участвовали только украинцы. Ни российских песен, ни композиций на русском языке зрители наконец не услышали.

«Этот сезон отличается тем, что в нем принимают участие только украинцы. На слепых прослушиваниях у нас был участник из Кубы, у которого мама украинка. Он досконально выучил язык и поет украиноязычные песни. В этом сезоне будут герои, много лет живущие за границей и все это время демонстрирующие нашу культуру всему миру, к тому же будут вокалисты, которые не уезжали за границу во время полномасштабного вторжения», - рассказывал в частности ведущий «Голос країни» Юрий Горбунов.

В свою очередь создатели нового сезона "Голос країни" призывали исполнителей, желающих принять участие в новом сезоне, не посылать на кастинг песни на российском языке. Мол, даже не будут рассматриваться.

Напомним, что победу в "Голосе країни-13" одержал 25-летний ветеран Михаил Панчишин. От своего кубка он отказался – его разыграют, а все собранные средства пойдут на ВСУ.

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