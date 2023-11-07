Победитель «Голос страны» Михаил Панчишин, несмотря на молодой возраст, успел пройти настоящий ад и, вернувшись, отыскать то, что его спасет.

Победитель «Голос країни» Михаил Панишин в 25 лет является ветераном, который служил в ВСУ и получил ранения в боях под Бахмутом.

Михаил Панчишин получил контузию, частично потеряв слух.

«…Наши позиции обстреливали семь дней, потом россияне начали штурмовать. Мы приняли 14-часовой бой. По нам летело все подряд: пули, мины, гранаты, работал танк и обстреливал вражеский вертолет. После какого-то из этих снарядов я потерял сознание, ребята меня начали откачивать…», - вспоминал Михаил Панчишин.

Тогда, как рассказывал будущий победитель «Голос країни», давал себе обещание снова набрать музыкальную группу.

Именно музыка и спасла Панчишина после возвращения с фронта и освобождения от военной службы по состоянию здоровья. Стала его терапией.

Победитель «Голос країни» признается, что ему было плохо – его ребята едут на харьковское направление, а он лежит.

«Так серо было, ничего не хотелось. Музыка меня вытащила», - признался победитель «Голос країни» в интервью ВВС.

По словам победителя «Голос країни», он также получил помощь в реабилитационном центре в Миргороде.

«Но когда выходишь оттуда, то немного тебя перекашивает от увиденного. Когда ты попадаешь в гражданскую жизнь, надо как-то самому находить, ловить моменты счастья», - рассказал победитель «Голос країни».

Напомним, что Михаил Панчишин отказался от кубка «Голос країни» – его разыграют, а деньги пойдут на помощь ВСУ.

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