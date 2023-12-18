Певица Надя Дорофеева показала, какой подарок получила от Михаила Лебиги. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Пацан сказал, пацан сделал. Уважение и любовь", - написала Надя Дорофеева.

Как можно заметить, Надя получила коробку с сюрпризом. В ней был фарфоровый графин в виде рыбки, который у многих украинцев стоял в "стенках", а в последнее время стал героем мемов. Как оказалось, Миша пообещал Наде подарить такой графин после вирусного видео, где выпускник выпил из такой емкости.

Стоит отметить, Надя Дорофеева - успешная украинская певица. А недавно артистка присоединилась к сбору на дроны ВСУ с блогером Михаилом Лебигой, Вадимом Кириленко, Эриком Йе, группой DOBRYVA артистка переделала свой хит "Кохаю, але не зовсім" и уже презентовала видео к каверу.

"Мы быстро собрали лям и решили продолжить наш сбор. Теперь хотим собрать два и приобрести 100 дронов!", - призналась Надя Дорофеева под публикацией кавера.

А до этого артистка рассказывала о завершении 13-го сезона "Голос країни". Звезда обратилась к своим фаворитам в публикации, которую сделала в Инстаграм.

"Спасибо всей своей команде – я вами так сильно горжусь! И обнимаю всех-всех, кто не дошел до финала, потому что для меня главный показатель – как вы дальше воспользуетесь этим полезным опытом", - написала артистка.

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