Популярная украинская певица Надя Дорофеева попала в конфуз из-за недавнего концерта в Кривом Роге. Выступление не только было сорвано, но и артистка не дала сначала комментария о том, будут ли возмещены средства приехавшим украинцам на ее выступление.

«Сегодня мы в Кривом Роге, на половине концерта началась воздушная тревога. Концерт остановили, сидим в укрытии, ждем отбоя! А пока показываю вам наши новые костюмы» - написала Дорофеева под фото.

В сети же множество украинцев были крайне недовольны и обрушились с критикой на исполнительницу, заявив, что она «кинула их на деньги»:

«Слышала разговор организаторов из города, они предлагали передвинуть концерт, но команда Надежды отказалась; Согласитесь, мы брали билеты не на акустический концерт в коридоре, где ничего не видно и не слышно. Разумеется, тревога – это не ваша вина. Однако концерт должен быть перенесен или средства можно вернуть. Разочарованы организацией;

Сегодня я была на этом концерте, я отдала за билет более 1000 грн, мало того, что организация была ужасной как и звук, большинство людей просто поехали из-за холода. Я хочу деньги за то, что я даже половину программы не получила или перенос концерта;

Разочарованная...15 минут концерта ((. Лучше бы вы его перенесли); Все уже замерзли. И скоро комендантский час, просто кинули людей на деньги; Мы 2 часа стояли с детьми на улице… любопытство, будет ли перенос концерта?».

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