Стало відомо, що приймаються заявки на на нову грошову допомогу для частини українців.

Різноманітна грошова допомога виплачується українцям. В умовах війни багато громадян України зазнають труднощі та потребують різноманітної громадської підтримки. Щоб скористатися гуманітарною підтримкою, необхідно заповнити онлайн-форму за відповідним посиланням.

З цією метою благодійна організація "Бути успішним" впроваджує програму "Гуманітарний блок", спрямовану на грошову допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які змушені були залишити свої домівки та переїхати до Одеси.

У межах цієї програми надається грошова допомога у вигляді сертифікатів на покупки в ТЦ "Епіцентр" на суму 2500 гривень. Ці сертифікати призначені для придбання необхідного одягу, медичних препаратів та предметів побуту.

Грошову допомогу можуть отримати ВПО, які належать до соціально вразливих категорій, таких як батьки-одинаки, сім'ї з трьома і більше дітьми, вдови та вдівці, особи з інвалідністю, безробітні та сім'ї євреїв. Надання грошової допомоги є одноразовим заходом для тих осіб, які раніше не отримували таку підтримку.

Також потрібно знати, що благодійний фонд "Право на захист" збирає дані для надання грошової допомоги від УВКБ ООН, яка становить 17,5 гривень на три місяці на кожного члена сім'ї.

Грошова допомога спрямована на сім'ї з щомісячним доходом, який не перевищує 5400 гривень на кожного члена сім'ї.

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