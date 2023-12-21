Стало известно, что принимаются заявки на новую денежную помощь для части украинцев.

Разнообразная денежная помощь выплачивается украинцам. В условиях войны многие граждане Украины испытывают трудности и нуждаются в разнообразной общественной поддержке. Чтобы воспользоваться гуманитарной поддержкой, необходимо заполнить онлайн-форму по соответствующей ссылке.

С этой целью благотворительная организация "Быть успешным" внедряет программу "Гуманитарный блок", направленную на денежную помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые вынуждены были покинуть свои дома и переехать в Одессу.

В рамках этой программы оказывается денежная помощь в виде сертификатов на покупки в ТЦ "Эпицентр" на сумму 2500 гривен. Эти сертификаты предназначены для покупки необходимой одежды, медицинских препаратов и предметов быта.

Денежную помощь могут получить ВПЛ, относящиеся к социально уязвимым категориям, таким как родители-одиночки, семьи с тремя и более детьми, вдовы и вдовцы, лица с инвалидностью, безработные и семьи евреев. Предоставление денежной помощи является одноразовым мероприятием для лиц, ранее не получавших такую ​​поддержку.

Также нужно знать, что благотворительный фонд "Право на защиту" собирает данные для предоставления денежной помощи от УВКБ ООН, которая составляет 17,5 гривен в три месяца на каждого члена семьи.

Денежная помощь направлена ​​на семьи с ежемесячным доходом, который не превышает 5400 гривен на каждого члена семьи.

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