Разнообразная денежная помощь выплачивается украинцам. В условиях войны многие граждане Украины испытывают трудности и нуждаются в разнообразной общественной поддержке. Чтобы воспользоваться гуманитарной поддержкой, необходимо заполнить онлайн-форму по соответствующей ссылке.
С этой целью благотворительная организация "Быть успешным" внедряет программу "Гуманитарный блок", направленную на денежную помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые вынуждены были покинуть свои дома и переехать в Одессу.
В рамках этой программы оказывается денежная помощь в виде сертификатов на покупки в ТЦ "Эпицентр" на сумму 2500 гривен. Эти сертификаты предназначены для покупки необходимой одежды, медицинских препаратов и предметов быта.
Денежную помощь могут получить ВПЛ, относящиеся к социально уязвимым категориям, таким как родители-одиночки, семьи с тремя и более детьми, вдовы и вдовцы, лица с инвалидностью, безработные и семьи евреев. Предоставление денежной помощи является одноразовым мероприятием для лиц, ранее не получавших такую поддержку.
Также нужно знать, что благотворительный фонд "Право на защиту" собирает данные для предоставления денежной помощи от УВКБ ООН, которая составляет 17,5 гривен в три месяца на каждого члена семьи.
Денежная помощь направлена на семьи с ежемесячным доходом, который не превышает 5400 гривен на каждого члена семьи.
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