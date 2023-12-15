Почалася нова потужна і тривала магнітна буря, через яку багато людей можуть відчути погіршення здоров’я і самопочуття.

Нова магнітна буря накрила Землю, передає Politeka.net.

У дні магнітніх бур метеозалежні люди можуть відчувати біль в серці, головні болі, мігрень, слабкість, перепади настрою и стрибки тиску.

Впливу магнітних бур піддається весь організм, і чим більше хронічних захворювань — тим сильніше дія бур.

Найбільш небезпечними вони є для людей,хто страждає артеріальною гіпертонією і гіпотонією та хворобами серця. В середньому 70% інфарктів, інсультів та гіпертонічних кризів спостерігається саме у дні магнітних бур.

Також магнітні бурі впливають на працездатність людей.

Полегшити свій стан під час магнітних бур можна, звівши до мінімуму фізичні навантаження, дотримуючись режиму сну, відмовившись від шкідливих звичків і віддаючи перевагу корисним продуктам.

Магнітні бурі в грудні.

Так, лікарі радять під час магнітних бур відмовитись від жирних, важких, смажених і гострих продуктів. У дні магнітних бур також варто уникати приготування їжі на тваринному жирі.

У меню повинні бути фрукти, овочі, риба та каші.

Лікарі радять мати в домашніх аптечках у дні магнітних бур ліки від високого тиску, седативні засоби, ліки від головного болю, протиалергійні препарати, а також комплексні вітамінні препарати з вітаміном С.

Крім того, слід зауважити, що людям, у яких є хронічні хвороби, необхідно мати усі необхідні препарати.

Магнітна буря, яка накрила зараз Землю, буде тривати до 19 грудня. К-індекс бурі у пік своєї активності, 17 грудня, сягне 6 балів з 9 можливих.

Магнітні бурі в грудні.

Додамо, що днями на Сонці було зафіксовано найпотужніший спалах за останні 6 років.

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