Магнітні бурі в грудні будуть різної потужності і якщо деякі люди відчують лише легкий головний біль, стан здоров’я інших може погіршитись відчутно.

Магнітні бурі, в тому числі у грудні, несуть із собою не тільки головний біль, а й перепади тиску та настрою, безсоння, запаморочення, нудоту, м’язовий біль та інші «сюрпризи», пише Politeka.net.

У магнітні бурі лікарі радять пити більше рідини, менше вживати солоних, жирних і некорисних продуктів, дотримуватися правильного режиму дня і сну, частіше гуляти на свіжому повітрі і займатися посильним спортом. Обмежити вживання алкоголю і солі. Також під час магнітних бур, і у грудні також, лікарі радять уникати стресів і нервових навантажень.

За словами сімейного лікаря Михайла Цюрака, магнітні бурі - часта причина поганого самопочуття людей з серцево-судинними проблемами та схильністю до головного болю.

«Останні наукові дослідження показують, що магнітні шторми на Сонці негативно впливають на синтез мелатоніну в нашому організмі, що й призводить до поганого самопочуття», - розповів лікар на своїй сторінці в Інстаграм.

Також сімейний лікар пояснив, що таке мелатонін і до чого тут магнітні бурі. За його словами, мелатонін - це гормоноподібна речовина, яка відповідає за регуляцію біоритмів "сон-неспання" і утворюється в залозі під назвою епіфіз чи шишкоподібне тіло.

«Епіфіз найкраще функціонує в молодому віці людини, після 40 років кількість мелатоніну, який виробляє шишкоподібна залоза, починає зменшуватися. Це й призводить до більшої чутливості організму до сонячних штормів», - каже Цюрак.

Чи варто для збільшення стійкості до магнітнних бур вживати штучний мелатонін.

«Порадьтеся з лікарем, перш ніж вживати мелатонін при безсонні, головних болях чи коливанню тиску. Незважаючи на те, що більшість біодобавок з мелатоніном є безрецептурними, все ж таки ця речовина має свої протипокази», - попередив лікар.

За його словами, серед протипоказань - епілепсія, цукровий діабет та онкологічні захворювання.

Додамо, що календар магнітних бур у грудні вже відомий – так, 22 грудня вона буде середньої потужності. Магнітна буря, яку прогнозують на 25-28 грудня, буде сильнішою. А от магнітна буря 30-31 грудня прогнозується як слабка.

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