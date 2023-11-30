Землю накриють потужні магнітні бурі, тож варто прислухатись до порад лікарів, як з найменшими втратами для здоров’я пережити ці дні.

Землю знову накриють магнітні бурі, тож в грудні багато хто з людей можуть відчути погіршення стану, пише Politeka.net.

Зазвичай, серед симптомів, які лікарі чують під час магнітних бур – головний біль і мігрень, біль у м’язах та за очами, безсоння, втома, роздратованість і зниження апетиту, пригнічення, скачки артеріального тиску.

«Магнітні бурі - часта причина поганого самопочуття людей з серцево-судинними проблемами та схильністю до головного болю. Останні наукові дослідження показують, що магнітні шторми на Сонці негативно впливають на синтез мелатоніну в нашому організмі, що й призводить до поганого самопочуття», - розповідав сімейний лікар Михайло Цюрак на своїй сторінці в Instagram.

Найсильніше магнітні бурі відчувають метеозалежні, люди похилого віку, вагітні та ті, хто має хронічні захворювання. Вважають, що магнітні бурі найбільше впливають на судини і психіку людини. І чим довше такий вплив, тим більш виснаженою і роздратованою стає людина.

«Уже три дні голову зносить. Для метеозалежних то не добре. Магнітні бури зло….»,

«Це жах. Думала, що вчора, просто помру. Дочку усі нічь теж трусило»,

«Магнітні бурі для мене – це приступи мігрені», - скаржаться українці в соцмережах під час магнітних бур.

В дні магнітних бур лікарі радять рухатися помірно. Але це не означає, що треба лягти і лежати. Активність потрібно знижувати, але не до постільного режиму. Дуже активним людям під час магнітних бур теж варто переглянути свій спосіб життя і трохи його знизити.

Магнітні бурі у грудні.

Гіпертонікам в ці дні лікарі радять виключити вживання чаю і кави, яка впливає на артеріальний тиск. Але, якщо у гіпотоніка від цих напоїв підвищується тиск, це, підкреслюють медики, дуже погано.

Режим харчування – його також слід переглянути під час магнітних бур. В такі дні краще виключити м'ясо з раціону і замінити його рибою, яйцями, кисломолочними продуктами.

Крім того, варто відмовитись від сирої і рослинної їжі. Найкраще вживати тільки варену їжу. Від шкідливих звичок, паління і алкоголь, теж треба відмовитись.

На магнітні бурі у грудні слід очікувати в такі дати – 1, 14, 15 та 16 грудня спостерігатимуться низькі сонячні активності.

22 грудня Землю накриє не дуже сильна магнітна буря, а от з 25 по 28 грудня магнітна буря буде значно сильнішою

Після 28 грудня магнітні бурі почнуть втрачати свою силу.

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