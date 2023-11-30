Землю накроют мощные магнитные бури, так что следует прислушаться к советам врачей, как с наименьшими потерями для здоровья пережить эти дни.

Землю вновь накроют магнитные бури, поэтому в декабре многие люди могут почувствовать ухудшение состояния, пишет Politeka.net.

Обычно среди симптомов, которые врачи слышат во время магнитных бурь – головная боль и мигрень, боль в мышцах и за глазами, бессонница, усталость, раздраженность и снижение аппетита, скачки артериального давления.

«Магнитные бури – частая причина плохого самочувствия людей с сердечно-сосудистыми проблемами и склонностью к головным болям. Последние научные исследования показывают, что магнитные штормы на Солнце негативно влияют на синтез мелатонина в нашем организме, что и приводит к плохому самочувствию», - рассказывал семейный врач Михаил. Тюрак на своей странице в Instagram.

Сильнее всего магнитные бури испытывают метеозависимые, пожилые люди, беременные и имеющие хронические заболевания. Считают, что магнитные бури оказывают большое влияние на сосуды и психику человека. И чем дольше такое влияние, тем более истощенным и раздраженным становится человек.

«Уже три дня голову сносит. Для метеозависимых это не хорошо. Магнитные бури зло….»,

«Это ужас. Думала, что вчера просто умру. Дочь всю ночь тоже трясло»,

«Магнитные бури для меня – это приступы мигрени», - жалуются украинцы в соцсетях во время магнитных бурь.

В дни магнитных бурь врачи советуют двигаться умеренно. Но это не значит, что нужно лечь и лежать. Активность следует снижать, но не до постельного режима. Очень активным людям во время магнитных бурь тоже следует пересмотреть свой образ жизни и немного его снизить.





Магнитные бури в декабре.

Гипертоникам в эти дни врачи советуют исключить употребление чая и кофе, влияющего на артериальное давление. Но если у гипотоника от этих напитков повышается давление, это, подчеркивают медики, очень плохо.

Режим питания – его также следует просмотреть во время магнитных бурь. В такие дни лучше исключить мясо из рациона и заменить его рыбой, яйцами, кисломолочными продуктами.

Кроме того, следует отказаться от сырой и растительной пищи. Лучше всего употреблять только вареную пищу. От вредных привычек, курения и алкоголя тоже нужно отказаться.

Магнитные бури в декабре следует ожидать в такие даты – 1, 14, 15 и 16 декабря будут наблюдаться низкие солнечные активности.

22 декабря Землю накроет не очень сильная магнитная буря, а вот с 25 по 28 декабря магнитная буря будет значительно сильнее.

После 28 декабря магнитные бури начнут терять свою силу.

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