Високі цифри артеріального тиску знайомі мільйонам українців, в майбутньому вони можуть призвести до інфарктуів, інсультів та зменшення тривалості життя.

Знизити тиск у домашніх умовах можна, але слід завжди пам’ятати, що насамперед треба звернутись до лікаря. Адже високий тиск – це дуже небезпечно.

Також додамо, що високий тиск важливо "збивати", а тому потрібно діяти швидко і впевнено.

Так, в першу чергу необхідно заспокоїтись і забезпечити приплив свіжого повітря до кімнати.

Слід також зробити дихальні вправи: глибокий вдих, затримайте дихання на 10 секунд, шумно видихніть повітря через рот, потім робіть короткі вдихи та видихи через рот протягом 2 хвилин.

Яблучний оцет - ще один спосіб знизити тиск без таблеток. Експерти виділяють лайфхак з яблучним оцтом, який потрібно в рівних пропорціях розвести з водою. Таким розчином потрібно намочити тканину, після чого прикласти її до ніг. Оцет допоможе просто і швидко знизити тиск вдома без ліків.

Теплий чай із м'ятою теж можуть допомогти знизити тиск в домашніх умовах. Але увага - м'ята посилює дію препаратів високого тиску. Тож будьте обережні.

Валеріанка в таблетках теж прийде на допомогу при високому тиску. Зауважимо, що ні в якому разі не можна перевищувати дозу, яка вказана в інструкції. Тримайте вдома і корвалол – даний препарат є судинорозширювальну, саме тому приймати його рекомендується тільки гіпертонікам, які хочуть знизити артеріальний тиск і полегшити стан.

Зазначимо, що гіпертонія дуже небезпечне захворювання, пов'язане із підвищеним артеріальним тиском. Показники артеріального тиску залежать від різних причин, найбільш значущий – віковий фактор. Він пов'язаний зі змінами в судинах, серцевому м'язі та в інших органах людини з віком. Однак спосіб життя також має важливе значення. Більш того, останнім часом гіпертонія дуже «помолодшала».

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