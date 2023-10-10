Высокие цифры артериального давления знакомы миллионам украинцев, в будущем они могут привести к инфарктам, инсультам и уменьшению продолжительности жизни.

Снизить давление в домашних условиях можно, но следует всегда помнить, что прежде всего следует обратиться к врачу. Ведь высокое давление это очень опасно.

Также добавим, что высокое давление важно "сбивать", поэтому нужно действовать быстро и уверенно.

Так, в первую очередь необходимо успокоиться и обеспечить приток свежего воздуха в комнату.

Следует также сделать дыхательные упражнения: глубокий вдох, задержите дыхание на 10 секунд, шумно выдохните воздух через рот, затем делайте короткие вдохи и выдохи через рот в течение 2 минут.

Яблочный уксус – еще один способ снизить давление без таблеток. Эксперты выделяют лайфхак с яблочным уксусом, который нужно в равных пропорциях развести с водой. Таким раствором нужно намочить ткань, после чего приложить ее к ногам. Уксус поможет просто и быстро снизить давление в домашних условиях без лекарств.

Теплый чай с мятой тоже может помочь снизить давление в домашних условиях. Но внимание – мята усиливает действие препаратов высокого давления. Так что будьте осторожны.

Валерианка в таблетках тоже придет на помощь при высоком давлении. Подчеркнем, что ни в коем случае нельзя превышать дозу, указанную в инструкции. Держите дома и корвалол – данный препарат является сосудорасширяющим, поэтому принимать его рекомендуется только гипертоникам, которые хотят снизить артериальное давление и облегчить состояние.

Отметим, что гипертония очень опасное заболевание, связанное с повышенным артериальным давлением. Показатели артериального давления зависят от разных причин, наиболее значимый – возрастной фактор. Он связан с изменениями в сосудах, сердечной мышце и других органах человека с возрастом. Однако образ жизни тоже имеет важное значение. Более того, в последнее время гипертония очень "помолодела".

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