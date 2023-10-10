Українська актриса і телеведуча, а також дружина і мама Ольга Сумська показала і розказала, як швидко приготувати дуже смачний і корисний сніданок.

Для приготування цього сніданку Ольга Сумська радить взяти йогурт натуральний (1 склянка), одну хурму, банан, столову ложку пластівців, пише Politeka.net.

Також для смаку і користі Ольга Сумська пропонує взяти столову ложку меду.

Спосіб приготування цього сніданку, а саме смузі з хурмою, дуже простий – пластівці залити окропом, щоб вони трохи розм’якли. А тим часом слід очищити банан, порізати його шматочками і покласти у блендер.

Так само шматочками Ольга Сумська нарізала хурму.

«Ця ягода неймовірно корисна завдяки мінералам і вітамінам. А ще хурма чудово вгамовує голод без шкоди для ваги», - зазначила Ольга Сумська про хурму.

Нарізану шматочками хурму Ольга Сумська поклала до блендеру.

«Наша вівсянка готова і її також додаю в чашу. Додам трохи меду, щоб смакувало якнайкраще. Починаю збивати наші інгрідієнти. А тепер саме час додати йогурт. І тепер залишаєтсья збити все до однорідності. От і все, готово!», - каже Ольга Сумська.

На приготування цього сніданку, смачного і корисного, знадобиться всього кілька хвилин.

Зазначимо, що хурма – це фрукт, а не ягода.

Хурма має величезне джерело вітамінів, містить багато цукру, проте володіє низьким глікемічним індексом. Вона швидко насичує організм і повільно засвоюється, ліквідуючи почуття голоду на тривалий час.

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