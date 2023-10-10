Для приготовления этого завтрака Ольга Сумская советует взять натуральный йогурт (1 стакан), одну хурму, банан, столовую ложку овсянки, пишет Politeka.net.
Также для вкуса и пользы Ольга Сумская предлагает взять столовую ложку меда.
Способ приготовления этого завтрака, а именно смузи с хурмой, очень простой – овсянку залить кипятком, чтобы они немного размякли. Тем временем следует очистить банан, порезать его кусочками и положить в блендер.
Также кусочками Ольга Сумская нарезала хурму.
«Эта ягода невероятно полезна благодаря минералам и витаминам. А еще хурма прекрасно утоляет голод без вреда для веса» , - отметила Ольга Сумская о хурме.
Нарезанную кусочками хурму Ольга Сумская положила в блендер.
"Наша овсянка готова и ее тоже добавляю в чашу. Добавлю немного меда, чтобы было как можно вкуснее. Начинаю сбивать наши ингридиенты. А теперь самое время добавить йогурт. И теперь остается сбить все до однородности. Вот и все, готово!", – говорит Ольга Сумская.
На приготовление этого завтрака, вкусного и полезного, уйдет всего несколько минут.
Отметим, что хурма – это фрукт, а не ягода.
Хурма имеет огромный источник витаминов, содержит много сахара, но обладает низким гликемическим индексом. Она быстро насыщает организм и медленно усваивается, ликвидируя чувство голода на длительное время.
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