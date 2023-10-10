Кокосова олія, є одним з найбільш корисних харчових продуктів, стверджують експерти.
Так, кокосова олія підвищують в організмі рівень «хорошого» холестерину і зменшення рівня «поганого» холестерину.
Також кокосова олія спалює накопичений жир, підвищує рівень енергії і допомогає в зниженні ваги. Більш того, кокосова олія допоможе виглядати і відчувати себе молодше.
Крім того, саме кокосова олія має протизапальні властивості і допоможе збити температуру, має антибактеріальні властивості і сприяють зміцненню імунінету.
Покращення пам’яті і всіх інших розумових процесів, здорова альетнатива кофеїну - у цьому теж допоможе кокосова олія.
Для цього достатньо всього з’їдати по столовій ложці кокосової олії в день.
Однак слід зауважити, що в кокосовій олії є один важливий мінус: кількість насичених жирних кислот. Це ті кислоти, які у надлишку негативно впливають на організм і можуть спричинити високий вміст холестерину в крові. Ці кислоти бажано обмежувати в своєму раціоні. Їх в 100 г олії близько 80 г.
Денна норма насичених жирів, яким варто обмежуватись: до 18-20 г для жінок і до 25 г для чоловіків. Така кількість насичених жирів міститься в 25 і 30 г кокосової олії відповідно.
Під час схуднення і здорового харчування краще обережно і помірно споживати кокосову олію.
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