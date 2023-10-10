Столовая ложка этого продукта в день повысит уровень "хорошего" холестерина и "уменьшит" плохой.

Кокосовое масло является одним из наиболее полезных пищевых продуктов, утверждают эксперты.

Так, кокосовое масло повышает в организме уровень «хорошего» холестерина и уменьшение уровень «плохого» холестерина.

Также кокосовое масло сжигает накопленный жир, повышает уровень энергии и помогает в снижении веса. Более того, кокосовое масло поможет смотреться и чувствовать себя моложе.

Кроме того, именно кокосовое масло обладает противовоспалительными свойствами и поможет сбить температуру, обладает антибактериальными свойствами и способствует укреплению иммунинета .

Улучшение памяти и всех других мыслительных процессов, здоровая альетнатива кофеина – в этом тоже поможет кокосовое масло.

Для этого достаточно съедать по столовой ложке кокосового масла в день.

Однако следует заметить, что в кокосовом масле имеется один важный минус: количество насыщенных жирных кислот. Это те кислоты, которые в избытке отрицательно влияют на организм и могут повлечь за собой высокое содержание холестерина в крови. Эти кислоты лучше ограничивать в собственном рационе. Их в 100 г растительного масла около 80 г.

Дневная норма насыщенных жиров, которым следует ограничиваться: до 18-20 г для женщин и до 25 г для мужчин. Такое количество насыщенных жиров содержится в 25 и 30 г кокосового масла соответственно.

Во время похудения и здорового питания лучше осторожно и умеренно употреблять в пищу кокосовое масло.

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