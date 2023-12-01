Магнитные бури в декабре будут разной мощности и, если некоторые люди ощутят лишь легкую головную боль, состояние здоровья других может ухудшиться ощутимо.

Магнитные бури, в том числе в декабре, несут с собой не только головную боль, но и перепады давления и настроения, бессонницу, головокружение, тошноту, мышечную боль и другие "сюрпризы", пишет Politeka.net.

В магнитные бурые врачи советуют пить больше жидкости, меньше употреблять соленые, жирные и вредные продукты, соблюдать правильный режим дня и сна, чаще гулять на свежем воздухе и заниматься посильным спортом. Ограничить употребление алкоголя и соли. Также во время магнитных бурь, и в декабре также, врачи советуют избегать стрессов и нервных нагрузок.

По словам семейного врача Михаила Цюрака, магнитные бури – частая причина плохого самочувствия людей с сердечно-сосудистыми проблемами и склонностью к головным болям.

«Последние научные исследования показывают, что магнитные штормы на Солнце негативно влияют на синтез мелатонина в нашем организме, что и приводит к плохому самочувствию», - рассказал врач на своей странице в Инстаграм.

Также семейный врач объяснил, что такое мелатонин и при чем здесь магнитные бури. По его словам, мелатонин – это гормоноподобное вещество, которое отвечает за регуляцию биоритмов "сон-бодрствование" и образуется в железе под названием эпифиз или шишковидное тело.

«Эпифиз лучше всего функционирует в молодом возрасте человека, после 40 лет количество мелатонина, вырабатываемого шишковидной железой, начинает уменьшаться. Это и приводит к большей чувствительности организма к солнечным штормам», – говорит Цюрак.

Стоит ли для увеличения устойчивости к магнитным бурям употреблять искусственный мелатонин.

«Посоветуйтесь с врачом, прежде чем употреблять мелатонин при бессоннице, головных болях или колебании давления. Несмотря на то, что большинство биодобавок с мелатонином безрецептурные, все же это вещество имеет свои противопоказания», - предупредил врач.

По его словам, среди противопоказаний – эпилепсия, сахарный диабет и онкологические заболевания.

Добавим, что календарь магнитных бурь в декабре уже известен – так, 22 декабря он будет средней мощности. Магнитная буря, прогнозируемая на 25-28 декабря, будет сильнее. А вот магнитная буря 30-31 декабря прогнозируется как слабая.

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