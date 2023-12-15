Началась новая мощная и продолжительная магнитная буря, из-за которой многие могут почувствовать ухудшение здоровья и самочувствия.

Новая магнитная буря накрыла Землю, передает Politeka.net.

В дни магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать боль в сердце, головные боли, мигрень, слабость, перепады настроения и скачки давления.

Влиянию магнитных бурь подвергается весь организм, и чем больше хронических заболеваний – тем сильнее действие магнитных бурь.

Наиболее опасны они для людей, страдающих артериальной гипертонией и гипотонией и болезнями сердца. В среднем 70% инфарктов, инсультов и гипертонических кризов наблюдается именно в дни магнитных бурь.

Также магнитные бури оказывают влияние на работоспособность людей.

Облегчить свое состояние во время магнитных бурь можно, сведя к минимуму физические нагрузки, соблюдая режим сна, отказавшись от вредных привычек и предпочитая полезные продукты.

Магнитные бури в декабре.

Так, врачи советуют во время магнитных бурь отказаться от жирных, тяжелых, жареных и острых продуктов. В дни магнитных бурь также следует избегать приготовления пищи на животном жире.

В меню должны быть фрукты, овощи, рыба и каши.

Врачи советуют иметь в домашних аптечках в дни магнитных бурь лекарства от высокого давления, седативные средства, лекарства от головной боли, противоаллергические препараты, а также комплексные витаминные препараты с витамином С.

Кроме того, следует отметить, что людям, у которых хронические болезни, необходимо иметь все необходимые препараты.

Магнитная буря, накрывшая сейчас Землю, продлится до 19 декабря. К-индекс бури в пик своей активности, 17 декабря, достигнет 6 баллов из 9 возможных.

Магнитные бури в декабре.

Добавим, что на днях на Солнце была зафиксирована самая мощная вспышка за последние 6 лет.

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