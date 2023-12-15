Новая магнитная буря накрыла Землю, передает Politeka.net.
В дни магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать боль в сердце, головные боли, мигрень, слабость, перепады настроения и скачки давления.
Влиянию магнитных бурь подвергается весь организм, и чем больше хронических заболеваний – тем сильнее действие магнитных бурь.
Наиболее опасны они для людей, страдающих артериальной гипертонией и гипотонией и болезнями сердца. В среднем 70% инфарктов, инсультов и гипертонических кризов наблюдается именно в дни магнитных бурь.
Также магнитные бури оказывают влияние на работоспособность людей.
Облегчить свое состояние во время магнитных бурь можно, сведя к минимуму физические нагрузки, соблюдая режим сна, отказавшись от вредных привычек и предпочитая полезные продукты.
Магнитные бури в декабре.
Так, врачи советуют во время магнитных бурь отказаться от жирных, тяжелых, жареных и острых продуктов. В дни магнитных бурь также следует избегать приготовления пищи на животном жире.
В меню должны быть фрукты, овощи, рыба и каши.
Врачи советуют иметь в домашних аптечках в дни магнитных бурь лекарства от высокого давления, седативные средства, лекарства от головной боли, противоаллергические препараты, а также комплексные витаминные препараты с витамином С.
Кроме того, следует отметить, что людям, у которых хронические болезни, необходимо иметь все необходимые препараты.
Магнитная буря, накрывшая сейчас Землю, продлится до 19 декабря. К-индекс бури в пик своей активности, 17 декабря, достигнет 6 баллов из 9 возможных.
Магнитные бури в декабре.
Добавим, что на днях на Солнце была зафиксирована самая мощная вспышка за последние 6 лет.
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