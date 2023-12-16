Грошова допомога спрямована на сім’ї, щомісячний дохід яких не перевищує 5400 гривень на члена сім’ї.

Благодійний фонд "Право на захист" збирає дані для надання грошової допомоги від УВКБ ООН, яка становить 17,5 гривень на три місяці на кожного члена сім'ї. Протягом цього тижня мобільна група БФ "Право на захист" приймає заявки в Києві на отримання грошової допомоги від УВКБ ООН.

Грошова допомога спрямована на сім'ї з щомісячним доходом, який не перевищує 5400 гривень на кожного члена сім'ї. Ті, хто зареєструвався з 1 жовтня по 31 грудня включно, отримають 3600 гривень на кожну особу, а також додаткові 2220 гривень для підготовки до зимового періоду. Грошову допомогу можна отримати протягом трьох місяців, якщо раніше не отримували виплати від УВКБ ООН.

Грошова допомога призначена для:

ВПО, які отримали статус після 24 лютого 2022 року;

Тих, хто повернувся після вимушеного переміщення в іншу область або країну.

Отримати грошову допомогу можуть уразливі категорії населення, такі як батьки-одинаки, сім'ї з дітьми до 18 років або літніми людьми старше 55 років, сім'ї, які піклуються про людей з особливими потребами, а також сім'ї з прийомними дітьми.

Мобільна бригада фонду буде працювати за графіком з 12 по 15 грудня з 9:00 до 16:00 за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 2. Прийом буде проводитися за попередньою реєстрацією через форму, опубліковану в Telegram-каналі на весь тиждень.

Для оформлення грошової допомоги необхідно надати такі документи:

ІПН;

Документ для посвідчення особи;

Довідка ВПО;

IBAN банківської картки головного заявника;

Свідоцтво про народження дітей;

Документ про опіку над дитиною;

Посвідчення або медична довідка про інвалідність чи хронічне захворювання.

Організатори наголошують, що всі члени родини повинні бути присутні під час реєстрації на грошову допомогу, а для маломобільних людей передбачена реєстрація за оригіналами документів за умови надання документів, які підтверджують їхній стан.

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