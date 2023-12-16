Благотворительный фонд "Право на защиту" собирает данные для предоставления денежной помощи от УВКБ ООН, которая составляет 17,5 гривен в три месяца на каждого члена семьи. В течение этой недели мобильная группа БФ "Право на защиту" принимает заявки в Киеве на получение денежной помощи от УВКБ ООН.

Денежная помощь направлена ​​на семьи с ежемесячным доходом, который не превышает 5400 гривен на каждого члена семьи. Зарегистрировавшиеся с 1 октября по 31 декабря включительно получат 3600 гривен на каждого человека, а также дополнительные 2220 гривен для подготовки к зимнему периоду. Денежную помощь можно получить в течение трех месяцев, если раньше не получали выплаты УВКБ ООН.

Денежная помощь предназначена для:

ВПЛ, получившие статус после 24 февраля 2022 года;

Вернувшихся после вынужденного перемещения в другую область или страну.

Получить денежную помощь могут уязвимые категории населения, такие как родители-одиночки, семьи с детьми до 18 лет или пожилыми людьми старше 55 лет, семьи, которые заботятся о людях с особыми потребностями, а также семьи ;и с приемными детьми.

Мобильная бригада фонда будет работать по графику с 12 по 15 декабря с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Киев, ул. Волынская, 2. Прием будет производиться по предварительной регистрации через форму, опубликованную в Telegram-канале на всю неделю.

Для оформления денежной помощи необходимо предоставить следующие документы:

ИНН;

Документ для удостоверения личности;

Справка ВПЛ;

IBAN банковской карты главного заявителя;

Свидетельство о рождении детей;

документ об опеке над ребенком;

Удостоверение или медицинская справка об инвалидности или хроническом заболевании.

Организаторы отмечают, что все члены семьи должны присутствовать при регистрации на денежную помощь, а для маломобильных людей предусмотрена регистрация по оригиналам документов при предоставлении документов, подтверждающих их состояние.

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