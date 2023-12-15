В Україні частина військових може отримувати виплати від держави у різному розмірі.

В Україні частина військовослужбовців може отримувати державні виплати у розмірі 100 тис. гривень. Серед них військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, навіть без умови перебування в районі бойових дій. Також до цієї категорії входять військові, які здійснюють розмінування у зонах бойових дій. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України.

Бійці, які перебувають на передній лінії фронту та отримали поранення, також мають право на отримання виплат у розмірі 100 тис. гривень. Це стосується військовослужбовців, які отримали ушкодження (контузію, травму, каліцтво) у зв'язку із захистом Батьківщини та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісти.

Також передбачено виплати у розмірі 50 тис. гривень для військових зі складу командування та штабів, які ведуть управління частинами та підрозділами, що знаходяться в регіонах поза зонами бойових дій.

Військовослужбовці, які виконують завдання з розмінування поза зонами бойових дій, можуть отримувати 30 тис. гривень. Також поранені військовослужбовці, які перебувають у лікувальних установах протягом понад двох місяців та не можуть виконувати обов'язки військової служби за відповідними посадами через свій стан здоров'я, отримують додаткові 20,1 тис. гривень.

Також встановлені виплати для інших категорій військовослужбовців: інструктори навчальних центрів можуть отримувати від 15 тис. гривень до 30 тис. гривень, строковики – 6 тис. гривень, а курсанти – 2,3 тис. гривень.

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