В Украине часть военных может получать выплаты от государства в разном размере.

В Украине часть военнослужащих может получать государственные выплаты в размере 100 тыс. гривен. Среди них военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые производят огненное поражение противника, даже без условия пребывания в районе боевых действий. Также в эту категорию входят военные, осуществляющие разминирование в зонах боевых действий. Об этом говорится в сообщении. Министерства обороны Украины.

Находящиеся на передней линии фронта бойцы, получившие ранения, также имеют право на получение выплат в размере 100 тыс. гривен. Это касается военнослужащих, получивших повреждение (контузию, травму, увечье) в связи с защитой Родины и находящихся на стационарном лечении, а также семей пленных и пропавших без вести.

Также предусмотрены выплаты в размере 50 тыс. гривен для военных из состава командования и штабов, ведущих управление частями и подразделениями, находящимися в регионах вне зон боевых действий.

Военнослужащие, выполняющие задачи по разминированию вне зон боевых действий, могут получать 30 тыс. гривен. Также раненые военнослужащие, которые находятся в лечебных учреждениях в течение более двух месяцев и не могут исполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям из-за своего состояния здоровья, получают дополнительные 20,1 тыс. гривен.

Также установлены выплаты другим категориям военнослужащих: инструкторы учебных центров могут получать от 15 тыс. гривен до 30 тыс. гривен, срочники – 6 тыс. гривен, а курсанты – 2,3 тыс. гривен.

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