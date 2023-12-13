Як повідомляє Politeka.net, мер Києва Віталій Кличко оприлюднив оновлені дані щодо ракетної атаки.

«Загалом в результаті нічної атаки ворога постраждали 53 людини», - розповів мер столиці.

За його словами, 20 людей, у тому числі двох дітей, госпіталізували. 33 постраждалим медики надали допомогу на місці. Зокрема, й шістьом дітям.

Раніше повідомлялось, що внаслідок ворожої атаки постраждали 23 людини, потім стало відомо про 45.

Відомо, що найстаршій постраждалій 80 років, а наймолодшій всього 5 рочків.

У свою чергу в Повітряних силах ЗС України повідомили, що у ніч на 13 грудня окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» і ракетами.

Так, зафіксовано пуски 10 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Усі десять вдалося знищити.

«Майже усі ворожі БпЛА збито на Одещині – в зоні відповідальності повітряного командування «Південь», - повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

Рівно о 03.00 13 грудня окупанти завдали ракетного удару по столиці України.

«Усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил. Тип ракет, може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами», - розповіли захисники неба над Україною.

У свою чергу в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти випустили по Києву зенітні керовані ракети С-400 та крилаті ракети "Іскандер".

Нагадаємо, що внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих повітряних цілей у Києві загалом зафіксовано біля десятка випадків падіння уламків.

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Раніше пожежі спалахнули після ракетного удару по Харкову.

Також нагадаємо, що після поранення на фронті помер відомий український актор.

Крім того, Politeka.net писала, що ворог наступає, і не тільки на Авдіївку.