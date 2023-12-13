Число пострадавших в результате ночной ракетной атаки на Киев продолжает расти.

Как сообщает Politeka.net, мэр Киева Виталий Кличко обнародовал обновленные данные относительно ракетной атаки.

"В целом в результате ночной атаки врага пострадали 53 человека", - рассказал мэр столицы.

По его словам, 20 человек, в том числе двое детей, были госпитализированы. 33 пострадавшим медики оказали помощь на месте. В частности, и шестерым детям.

Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки пострадали 23 человека, затем стало известно о 45.

Известно, что самой старшей пострадавшей 80 лет, а самой младшей всего 5 лет.

В свою очередь в Воздушных силах ВС Украины сообщили, что в ночь на 13 декабря оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа «Shahed» и ракетами.

Так, зафиксированы пуски 10 ударных БПЛА «Shahed-136/131». Все десять удалось уничтожить.

«Почти все вражеские БПЛА сбиты в Одесской области – в зоне ответственности воздушного командования «Юг», - сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.

Ровно в 03.00 13 декабря оккупанты нанесли ракетный удар по столице Украины.

«Все десять целей, летевших в направлении города Киев по баллистической траектории, сбиты зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил. Тип ракет может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами», - рассказали защитники неба над Украиной.

В свою очередь в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты выпустили по Киеву зенитные управляемые ракеты С-400 и крылатые ракеты "Искандер".

Напомним, что в результате работы ПВО по сбитию вражеских воздушных целей в Киеве в целом зафиксировано около десятка случаев падения обломков.

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Также напомним, что после ранения на фронте скончался известный украинский актер.

Кроме того, Politeka.net писала, что враг наступает, и не только на Авдеевку.