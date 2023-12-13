Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, внаслідок нічної ракетної атаки ворога в Дніпровському районі столиці пошкоджений багатоквартирний житловий будинок.

Із нього було евакуйовано 15 мешканців, у тому числі четверо дітей.

«Також палали автівки в дворі цього будинку», - повідомив Кличко.

Крім того, палав приватний будинок. Також сталася пожежа в приватному будинку в Дарницькому районі столиці.

Постраждало і приміщення дитячої лікарні в Дніпровському районі. Там вибило шибки та пошкодило центральний вхід закладу.

Спочатку повідомлялось, що в лікарні постраждали 23 людини. 11 були госпіталізовані, 12 отримали допомогу медиків на місці.

Згодом стало відомо, що у Дніпровському районі, внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги, сталося пошкодження водопровідної мережі.

Також з’ясувалося, що кількість постраждалих зросла - загалом в Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки постраждали 45 людей. 18 із них госпіталізували, в тому числі 2 дітей. 27 отримали допомогу медиків на місці. Зокрема, і троє дітей.

«Під час нічної атаки на столицю відбулося, за попередньою інформацією, падіння ракети на територію однієї з лікарень столиці. В кількох корпусах закладу повилітали вікна", - повідомив мер.

Поліція прибула на місце, оглядають воронку на території медзакладу», - повідомив мер Києва.

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