Число пострадавших в результате ночной ракетной атаки на украинскую столицу возросло.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате ночной ракетной атаки врага в Днепровском районе столицы поврежден многоквартирный жилой дом.

Из него были эвакуированы 15 жителей, в том числе четверо детей.

«Также пылали авто во дворе этого дома», - сообщил Кличко.

Кроме того, горел частный дом. Также произошел пожар в частном доме в Дарницком районе столицы.

Пострадали и помещения детской больницы в Днепровском районе. Там выбило стекла и повредило центральный вход заведения.

Сначала сообщалось, что в больнице пострадали 23 человека. 11 были госпитализированы, 12 получили помощь медиков на месте.

Впоследствии стало известно, что в Днепровском районе вследствие падения обломков ракеты на проезжую часть дороги произошло повреждение водопроводной сети.

Также выяснилось, что количество пострадавших возросло - всего в Днепровском районе в результате вражеской атаки пострадали 45 человек. 18 из них госпитализировали, в том числе 2 детей. 27 получили помощь медиков на месте. В том числе и трое детей.

«Во время ночной атаки на столицу произошло, по предварительной информации, падение ракеты на территорию одной из больниц столицы. В нескольких корпусах заведения вылетели окна", - сообщил Кличко.

Полиция прибыла на место, осматривают воронку на территории медучреждения.

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