Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате ночной ракетной атаки врага в Днепровском районе столицы поврежден многоквартирный жилой дом.
Из него были эвакуированы 15 жителей, в том числе четверо детей.
«Также пылали авто во дворе этого дома», - сообщил Кличко.
Кроме того, горел частный дом. Также произошел пожар в частном доме в Дарницком районе столицы.
Пострадали и помещения детской больницы в Днепровском районе. Там выбило стекла и повредило центральный вход заведения.
Сначала сообщалось, что в больнице пострадали 23 человека. 11 были госпитализированы, 12 получили помощь медиков на месте.
Впоследствии стало известно, что в Днепровском районе вследствие падения обломков ракеты на проезжую часть дороги произошло повреждение водопроводной сети.
Также выяснилось, что количество пострадавших возросло - всего в Днепровском районе в результате вражеской атаки пострадали 45 человек. 18 из них госпитализировали, в том числе 2 детей. 27 получили помощь медиков на месте. В том числе и трое детей.
«Во время ночной атаки на столицу произошло, по предварительной информации, падение ракеты на территорию одной из больниц столицы. В нескольких корпусах заведения вылетели окна", - сообщил Кличко.
Полиция прибыла на место, осматривают воронку на территории медучреждения.
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