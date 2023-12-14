Грошова допомога призначена для сімей, чиї щомісячні прибутки на кожного члена сім'ї не перевищують 5400 гривень.

Благодійний фонд "Право на захист" збирає інформацію для виплат грошової допомоги від УВКБ ООН на загальну суму 17,5 гривень протягом трьох місяців на кожного члена сім'ї.

Детальна інформація про отримання грошової допомоги від УВКБ ООН розміщена на офіційному сайті.

Грошова допомога призначена для сімей, чиї щомісячні доходи на кожного члена сім'ї не перевищують 5400 гривень. Ті, хто зареєструється з 1 жовтня до 31 грудня включно, отримають 3600 гривень на кожну особу, а також 2220 гривень для підготовки до зимового періоду.

Цю грошову допомогу можна отримати протягом трьох місяців для тих, хто ще не отримував виплати від УВКБ ООН.

Отримати грошову допомогу можуть такі категорії уразливих груп населення:

батьки-одиначки з дітьми до 18 років або літніми людьми, старшими за 55 років;

сім'ї літніх людей, старших за 55 років, із дітьми віком до 18 років;

сім'ї, які піклуються про людей з особливими потребами;

сім'ї з прийомними дітьми.

Прийом буде проводитися за попередньою реєстрацією через форму, опубліковану в Telegram-каналі протягом тижня. Реєстрація можлива лише через електронну чергу.

Під час реєстрації на грошову допомогу необхідно представити такі документи, як ІПН, документ для посвідчення особи, довідка ВПО, IBAN банківської картки головного заявника, свідоцтво про народження дітей, документ про опіку над дитиною, посвідчення або медична довідка про інвалідність чи хронічне захворювання.

Організатори наголошують, що при реєстрації мають бути присутні всі члени родини, і для маломобільних осіб можлива реєстрація за умови пред'явлення оригіналів документів, що підтверджують їхній стан.

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