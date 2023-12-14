Денежная помощь предназначена для семей, чьи ежемесячные доходы на каждого члена семьи не превышают 5400 гривен.

Благотворительный фонд "Право на защиту" собирает информацию для выплат денежной помощи от УВКБ ООН на общую сумму 17,5 гривен в течение трех месяцев на каждого члена семьи.

Подробная информация о получении денежной помощи от УВКБ ООН размещена на официальном сайте.

Денежная помощь предназначена для семей, чьи ежемесячные доходы на каждого члена семьи не превышают 5400 гривен. Зарегистрирующиеся с 1 октября по 31 декабря включительно получат 3600 гривен на каждого человека, а также 2220 гривен для подготовки к зимнему периоду.

Эта денежная помощь можно получить в течение трех месяцев для тех, кто еще не получал выплаты от УВКБ ООН.

Получить денежную помощь могут следующие категории уязвимых групп населения:

родители-одиночки с детьми до 18 лет или пожилыми людьми старше 55 лет;

семьи пожилых людей старше 55 лет с детьми в возрасте до 18 лет;

семьи, которые заботятся о людях с особыми потребностями;

семьи с приемными детьми.

Прием будет производиться по предварительной регистрации через форму, опубликованную в Telegram-канале в течение недели. Регистрация возможна только через электронную очередь.

При регистрации на денежную помощь необходимо представить такие документы, как ИНН, документ для удостоверения личности, справка ВПЛ, IBAN банковской карты главного заявителя, свидетельство о рождении детей, документ об опеке над ребенком, удостоверение или медицинская справка об инвалидности или хроническом заболевании.

Организаторы отмечают, что при регистрации должны присутствовать все члены семьи, и для маломобильных лиц возможна регистрация при условии предъявления оригиналов документов, подтверждающих их состояние.

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