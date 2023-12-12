Валерій Залужнийоприлюднив нову заяву, пише Politeka.net.

Нова заява Валерія Залужного присвячена особливому дню - Дню Сухопутних військ України.

«… Другий рік поспіль ми відзначаємо цей день в умовах великої війни, захищаючи країну від російської ворожої навали. Ви – надійна основа української армії. Міцний щит та гострий спис, що нещадно знищує противника! Ви знаєте ціну кожного клаптика української землі. Ваша незламна воля та мужність є гордістю нашої держави!», - зазначив Валерій Залужний, звертаючись до захисників і захисниць.

Валерій Залужний також подякував кожному воїну, хто боронить країну в складі Сухопутних військ Збройних Сил України, захищаючи рідний дім та майбутнє наших дітей.

«З вами пам’ять і слава наших загиблих побратимів. З вами вірність країні, обов’язку і присязі!», - зазначив Валерій Залужний.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Сухопутні війська України – це майже 600 тисяч воїнів різних родів військ.

«Багатьох відзначено державними нагородами. Багатьох пам’ятатимуть завжди побратими за силу й допомогу в бою. Багатьом вдячні наші люди за звільнення нашої землі, міст і сіл, за можливість пишатися потужністю української армії. Багатьох ми сьогодні згадуємо, коли вшановуємо українських героїв, які віддали свої життя заради нашої держави й людей…», - підкреслив президент України.

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