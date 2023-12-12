Валерий Залужныйобнародовал новое заявление, пишет Politeka.net.

Новое заявление Валерия Залужного посвящено особому дню – Дню Сухопутных войск Украины.

«…Второй год подряд мы отмечаем этот день в условиях великой войны, защищая страну от русского вражеского нашествия. Вы – надежная основа украинской армии. Крепкий щит и острое копье, беспощадно уничтожающее противника! Вы знаете цену каждого клочка украинской земли. Ваша несокрушимая воля и мужество являются гордостью нашего государства!», - отметил Валерий Залужный, обращаясь к защитникам и защитницам.

Валерий Залужный также поблагодарил каждого воина, кто защищает страну в составе Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, защищая родной дом и будущее наших детей.

«С вами память и слава наших погибших побратимов. С вами верность стране, долгу и присяге!», - отметил Валерий Залужный.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Сухопутные войска Украины – это около 600 тысяч воинов разных родов войск.

«Многие отмечены государственными наградами. Многих всегда будут помнить побратимы за силу и помощь в бою. Многим благодарны наши люди за освобождение нашей земли, городов и сел за возможность гордиться мощью украинской армии. Многих мы сегодня вспоминаем, когда чествуем украинских героев, отдавших свою жизнь ради нашего государства и людей…», - подчеркнул президент Украины.

Последние новости Украины:

Враг стягивает дополнительные силы: известно, где будет новое наступление.

Рой "Шахедов" ворвался в Украину после ракет – не все удалось сбить.

Ракетная атака по Киеву – оккупанты ударили баллистикой.