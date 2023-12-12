Учасників «Мастер Шеф» стає все менше, пише Politeka.net. У новому випуску головну телевізійну кухні залишив Микола Петровський і це не сподобалося багатьом глядачам. Мовляв, на проєкті залишилися ті, хто насправді повинен був піти замість Миколи. Також глядачі обурені поведінкою учасників «Мастер Шеф», які претендують на перемогу.

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Справжні вибух емоцій стався, коли на сторінці «Мастер Шеф» в Інстаграм з’явилися фото кулінарів і нагадування про те, що «Мастер Шеф» наближається до фіналу. Глядачі звинувачують учасників у хитрощах, підлості, негідній поведінці.

Дехто з глядачів «Мастер Шеф» навіть зазначає, що це перший сезон, коли вони не за кого не вболівають.

«Сезон цікаво почався, але терки та обливання брудом один одного - це просто огидно»,

«Перший сезон, де стільки бруду один на одного... Тільки Валерія і Ілля поки не втратили гідності і людяності»,

«Огидний сезон, перший раз все одно, хто виграє»,

«Перемоги бажаю тільки Валерії, але передчуття, що її просто зіллють»,

«Тільки не роман і вікторія. Вони взагалі не люди»,

«Перший сезон у якому немає бажання дивитись фінал», - обурюються глядачі «Мастер Шеф», висловлюючи також сподівання на те, що у новому сезоні учасники будуть більш людяними.

До речі, зйомки нового сезону «Мастер Шеф» вже стартували. Відомо, що суддями будуть як і завжди Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярослвський і Ольга Мартиновська.

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