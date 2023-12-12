Дванадцятий сезон «Мастер Шеф» наближається до фіналу і навколо шоу киплять пристрасті і бурхливі емоції.

Учасників «Мастер Шеф» стає все менше, пише Politeka.net. У новому випуску головну телевізійну кухні залишив Микола Петровський і це не сподобалося багатьом глядачам. Мовляв, на проєкті залишилися ті, хто насправді повинен був піти замість Миколи. Також глядачі обурені поведінкою учасників «Мастер Шеф», які претендують на перемогу.

Справжні вибух емоцій стався, коли на сторінці «Мастер Шеф» в Інстаграм з’явилися фото кулінарів і нагадування про те, що «Мастер Шеф» наближається до фіналу. Глядачі звинувачують учасників у хитрощах, підлості, негідній поведінці.

Дехто з глядачів «Мастер Шеф» навіть зазначає, що це перший сезон, коли вони не за кого не вболівають.

«Сезон цікаво почався, але терки та обливання брудом один одного - це просто огидно»,

«Перший сезон, де стільки бруду один на одного... Тільки Валерія і Ілля поки не втратили гідності і людяності»,

«Огидний сезон, перший раз все одно, хто виграє»,

«Перемоги бажаю тільки Валерії, але передчуття, що її просто зіллють»,

«Тільки не роман і вікторія. Вони взагалі не люди»,

«Перший сезон у якому немає бажання дивитись фінал», - обурюються глядачі «Мастер Шеф», висловлюючи також сподівання на те, що у новому сезоні учасники будуть більш людяними.

До речі, зйомки нового сезону «Мастер Шеф» вже стартували. Відомо, що суддями будуть як і завжди Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярослвський і Ольга Мартиновська.

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