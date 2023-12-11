Судді «Мастер Шеф» Ольга Мартиновська, Ектор Хіменес-Браво і Володимир Ярославський назвали ім’я кулінара, який повивнен піти з проєкту.

Ним виявився 27-річний Микола Петровський, який мріє про свій ресторан із відкритою кухнею, де приготування буде частиною перформансу.

За словами Петровського, незважаючи на виліт з «Мастер Шеф» він досяг найголовнішого – своєї участі.

«Дуже важкий був випуск для мене емоційно, після першого знімального дня не було вже настрою, наступний день вибив з колії повністю, проте я досягнув головного‐участі у МастерШеф! Я знаю, що далі тільки перемога. Перемога України! Дякую усім людям, які мене підтримували,які вболівали мені,які писали мені,які сміялись і плакали зі мною. Ви неймовірні! Вибачте що підвів Вас і не Переміг….», - зазначив учасник «Мастер Шеф».

У свою чергу глядачі переконані, що судді «Мастер Шеф» вчинили неправильно, а особливо Ольга Мартиновська, і обговорюють негідну поведінку учасників шоу.

«Оля Мартиновська дуже не красиво повелася, тобто Коля л..но, а Рома молодець?! Тобто давайте підтримуйте бидл... Зробили б зауваження і ромі, який поводить себе так, та принижує людей»,

«Є набагато слабкіше учасники…»,

«Рома його тупо злив своїми порадами. Я не фанат Колі, але об'єктивно він сильний гравець, який міг би бути в кітелях точно. Висновок один, Ілля правильно робить що нікого не слухає, бо тих "порадників" краще не чути»,

«Коментар Мартиновської (тон, інтонація) взагалі не доречні до Миколи. Дійсно склалось, що по суддівському сценарії Микола мав покинути шоу, незважаючи що би приготував»,

«Вболівала за вас, Колю. Все в подальшому житті буде добре. Невеличка порада - довіряти потрібно обережно! А в таких ситуаціях - ні! Це для вас урок! Щодо Роми, то я шокована. Скільки самовпевненності, скептицизму. Але найбільше, що мене обурює, це коли чоловік засуджує жінку, зневажливо до неї ставиться…»,

«Ми всі забуваємо що головна ідея цього шоу давно пішла далече, а залишилось тількі комерційне шоу! Тому й не звіртають увагу на відвертий булінг деякіх учасників, вижинають людей, котрі дійсно вміють та люблять готувати, а залишают тих, кто може хоч якость привабливать увагу до цього шоу. Микола був розумною, спокійною людиною, але не цікавим для цього шоу... Він рейтингу не даст, такіх як Микола не можливо "продати" глядачам. Ось і зливають…»,

«Роман, Віка і Катя на балконі це повний треш. Не дай Бог щоб вони дійшли до фіналу. У фіналі бачу Олю, Лєру і Іллю»,

«Фу. Рома ну би… , немає слів … так гидко дивитись… такого навіть негідно показувати у ефірі, якщо ще дійде до фіналу це буде просто треш…».

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