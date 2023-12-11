Судьи «Мастер Шеф» Ольга Мартыновская, Эктор Хименес-Браво и Владимир Ярославский назвали имя кулинара, который должен уйти из проекта.

Им оказался 27-летний Николай Петровский, мечтающий о своем ресторане с открытой кухней, где приготовление будет частью перформанса.

По словам Петровского, несмотря на вылет из «Мастер Шеф», он достиг самого главного – своего участия.

«Очень тяжелый был выпуск для меня эмоционально, после первого съемочного дня не было уже настроения, следующий день выбил из колеи полностью, но я достиг главного участия в МастерШеф! Я знаю, что дальше только победа. Победа Украины! Спасибо всем людям, которые меня поддерживали, болели за меня, которые писали мне, смеялись и плакали со мной. Вы невероятны! Извините, что подвел Вас и не Победил….», - отметил участник «Мастер Шеф».

В свою очередь зрители убеждены, что судьи «Мастер Шеф» поступили неправильно, особенно Ольга Мартыновская, и обсуждают недостойное поведение участников шоу.

«Оля Мартыновская очень не красиво повела, то есть Коля г..но, а Рома молодец?! То есть давайте поддерживайте быдл... Сделали бы замечание и Роме, который ведет себя так и унижает людей»,

«Есть гораздо слабее участники…»,

«Рома его тупо слил своими советами. Я не фанат Коли, но объективно он сильный игрок, который мог бы быть в кителях точно. Вывод один, Илья правильно делает что никого не слушает, потому что тех "советчиков" лучше не слушать»,

«Комментарий Мартыновской (тон, интонация) вообще не уместны Николаю. Действительно сложилось, что по судейскому сценарию Николай должен был покинуть шоу, несмотря, то что бы приготовил»,

«Болела за вас, Коля. Всё в дальнейшей жизни будет хорошо. Небольшой совет – доверять нужно осторожно! А в таких ситуациях – нет! Это для вас урок! Что касается Ромы, то я шокирована. Сколько самоуверенности, скептицизма. Но больше всего, что меня возмущает, это когда мужчина осуждает женщину, пренебрежительно к ней относится…»,

«Мы все забываем, что главная идея этого шоу давно ушла далеко, а осталось только коммерческое шоу! Поэтому и не обращают внимание на откровенный буллинг некоторых участников, выживают людей, которые действительно умеют и любят готовить, а оставляют тех, кто может хоть качество привлечь внимание к этому шоу. Николай был умным, спокойным человеком, но не интересным для этого шоу... Он рейтинга не даст, таких как Николай невозможно "продать" зрителям. Вот и сливают…»,

«Роман, Вика и Катя на балконе – это полный трэш. Не дай Бог, чтобы они дошли до финала. В финале вижу Олю, Леру и Илью»,

«Фу. Рома ну бы… нет слов… так противно смотреть… такого даже недостойно показывать в эфире, если еще дойдет до финала это будет просто треш…».

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